Dans sa lettre patriarcale au pape et patriarche Théodore d’Alexandrie et de toute l’Afrique, le patriarche œcuménique Bartholomée met l’accent sur l’incursion infraternelle et antichrétienne de l’Église russe dans la vigne missionnaire du patriarcat d’Alexandrie et de toute l’Afrique. Sa Toute-Sainteté a répondu il y a quelques jours à la lettre que lui avait envoyée Sa Béatitude Théodore, dans laquelle celui-ci l’informait en détail de la situation en Afrique suite

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.