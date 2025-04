Au matin du jeudi 10 avril 2025, comme chaque année, Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée a allumé un cierge et déposé des fleurs printanières à la Porte fermée du Patriarcat, lieu de la pendaison de son prédécesseur hiéromartyr Grégoire V, honorant ainsi sa mémoire.Le patriarche, dans un silence émouvant, entouré des hiérarques qui composent le Saint et Sacré Synode et des membres de la Cour patriarcale, s’est agenouillé et

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.