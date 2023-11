Le patriarche œcuménique : « Nous devons construire une société qui s’épanouit en harmonie avec la Terre ! »

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le patriarche œcuménique Bartholomée a souligné la nécessité de créer un mécanisme stable entre les représentants des religions, de la science et de la société, visant à la co-création et à l’action conjointe dans les domaines interdépendants de la justice, de la durabilité et du développement, dans le discours qu’il a prononcé le lundi 6 novembre 2023 lors de la Conférence mondiale des chefs religieux, qui s’est tenue à Abou