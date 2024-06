Dans une atmosphère solennelle, le Patriarcat œcuménique a célébré le dimanche de la Samaritaine, qui est aussi le jour la Synaxe de tous les Saints Archevêques et Patriarches de Constantinople. La divine Liturgie a été présidée par le Patriarche œcuménique Bartholomée, assisté des Métropolites Emmanuel de Chalcédoine, Irénée de Myriophyte et Peristasis, Théolèpte d’Iconium, André de Saranta Ekklision, Joachim de Proussa et Théodore de Séleucie. Le sermon a été prononcé

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.