Le patriarche Porphyre souligne la croissance exponentielle de l’intolérance des autorités ukrainiennes à l’égard de l’Église orthodoxe ukrainienne

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Après l’adoption en première lecture par les parlementaires ukrainiens du projet de loi discriminatoire n° 8371 , visant à interdire l’Église orthodoxe ukrainienne, le patriarche Cyrille de Moscou a adressé des messages aux primats des Églises orthodoxes locales et à un certain nombre de personnalités religieuses, et s’est également adressé aux représentants d’organisations internationales. Le Département des affaires ecclésiastiques extérieures a publié en date du 27 février 2024, le communiqué