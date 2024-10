Son Excellence, l’évêque Athanase de Bogdania, évêque auxiliaire du diocèse d’Italie, a été élu vendredi au poste d’archevêque orthodoxe roumain de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Pour le même service, le candidat était également l’évêque auxiliaire du diocèse d’Espagne et du Portugal, Sa Grâce l’Évêque Théophile d’Ibérie. Lors de la même séance de vendredi, le Saint-Synode a également élu le premier évêque d’Irlande et d’Islande.Le nouvel archevêque élu de Grande-BretagneLe

