Le premier ministre grec Alexis Tsipras a annoncé son intention de démarrer le processus de séparation de l'Église orthodoxe grecque d'avec l'État grec et la révision de l'article en cause de la Constitution grecque, a indiqué le quotidien grec Kathimerini.

Selon le journal grec, dans le courant du mois prochain Tsipras va présenter son plan de révision de la Constitution, y incluant des projets visant à séparer l'Église de l'État, avant la présentation de la proposition de Syriza au Parlement, prévue pour le mois d'octobre.

Tsipras et ses conseillers sont conscients que cette initiative est susceptible de provoquer de fortes réactions de la part de l'Église de Grèce, mais Tsipras pense qu'il saura gérer la situation. Cette initiative sera présentée comme "progressiste", et le premier ministre espère par conséquent recevoir le soutien du parti centriste "Mouvement pour le changement".

Le projet sur la séparation de l'Église et de l'État de Syriza, la Coalition de la gauche radicale, a été publié il y a environ un an. Le projet prévoit :

- que la liberté d'action de l'Église et de l'État est pleinement établie dans le plein respect de l'Église orthodoxe et de son rôle historique ;

- la reconnaissance explicite de la neutralité religieuse de l'État, tout en reconnaissant l'orthodoxie comme étant la religion historique ;

- l'obligation de prêter un serment politique unique pour le président, le premier ministre, les législateurs, les juges et autres fonctionnaires.

Le saint-synode de l'Église de Grèce s'est opposé au projet du gouvernement de séparer de façon unilatérale l'Église de l'État. Les évêques ont fait valoir que cette décision ne peut être prise par un parti politique, mais uniquement avec le soutien du peuple.

