Documentaire France 2 « France byzantine », le dimanche 10 mai à 9 h 30

Byzance en France ? L’idée peut surprendre. Sous la grande coupole des Galeries Lafayette, les Parisiens déambulent sans savoir que cette verrière doit tout à l’art byzantin, qu’elle leur parle, en somme, d’un empire mort. À quelques arrondissements de là, l’église du Saint-Esprit, dans le 12e, reproduit Sainte-Sophie de Constantinople en miniature, plantée là au cœur de Paris sans que personne ne s’en étonne.

L’empreinte de Byzance ne se lit pas seulement dans la pierre. Elle court à travers notre littérature, nos scènes, nos bibliothèques. Romans, essais, pièces de théâtre ont tenté, génération après génération, de restituer la grandeur et l’étrangeté de cet empire chrétien d’Orient qui a duré mille ans, quand l’Occident comptait ses débris. Dans ce documentaire, les byzantinistes Olivier Delouis et Adrien Palladino rouvrent ce dossier mal connu : comment Byzance a modelé, lentement, la civilisation occidentale, ses formes artistiques, ses pratiques religieuses, sa manière de concevoir l’autorité et le divin. À voir dimanche 10 mai à 9 h 30 sur France 2, ensuite en replay visible dans le monde entier pendant un moi et le lendemain sur la châine YouTube !

Documentaire réalisé par Alexey Vozniuk, produit par le père Jivko Panev