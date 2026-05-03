Documentaire France 2 « France byzantine », le dimanche 10 mai à 9 h 30

Catégories À la Une Actualités Europe Orthodoxie.tv par
Documentaire France 2 « France byzantine », le dimanche 10 mai à 9 h 30

Byzance en France ? L’idée peut surprendre. Sous la grande coupole des Galeries Lafayette, les Parisiens déambulent sans savoir que cette verrière doit tout à l’art byzantin, qu’elle leur parle, en somme, d’un empire mort. À quelques arrondissements de là, l’église du Saint-Esprit, dans le 12e, reproduit Sainte-Sophie de Constantinople en miniature, plantée là au cœur de Paris sans que personne ne s’en étonne.

L’empreinte de Byzance ne se lit pas seulement dans la pierre. Elle court à travers notre littérature, nos scènes, nos bibliothèques. Romans, essais, pièces de théâtre ont tenté, génération après génération, de restituer la grandeur et l’étrangeté de cet empire chrétien d’Orient qui a duré mille ans, quand l’Occident comptait ses débris. Dans ce documentaire, les byzantinistes Olivier Delouis et Adrien Palladino rouvrent ce dossier mal connu : comment Byzance a modelé, lentement, la civilisation occidentale, ses formes artistiques, ses pratiques religieuses, sa manière de concevoir l’autorité et le divin. À voir dimanche 10 mai à 9 h 30 sur France 2, ensuite en replay visible dans le monde entier pendant un moi et le lendemain sur la châine YouTube !

Documentaire réalisé par Alexey Vozniuk, produit par le père Jivko Panev

YouTube video

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

4 mai

Sainte Pélagie, vierge, martyre à Tarse (vers 290) ; saint Curcodome, diacre à Auxerre (IIIème s.) saint Érasme, évêque de ...

21 avril (ancien calendrier) / 4 mai (nouveau)

Saint Janvier, évêque de Bénévent en Italie et ses compagnons, saints Procule, Sosie et Fauste, diacres, saint Désiderius, lecteur, saints ...

Documentaire France 2 « France byzantine », le dimanche 10 mai à 9 h 30

Byzance en France ? L’idée peut surprendre. Sous la grande coupole des Galeries Lafayette, les Parisiens déambulent sans savoir que ...

Quand de jeunes chantres serbes rassemblent l’orthodoxie byzantine de Paris

À l’approche du concert exceptionnel qui réunira, le 9 mai 2026 à 20 h dans la basilique cathédrale Saint-Denis, les ...

Bertrand Vergely : « Nicodème » – 4 mai

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « Nicodème » aura lieu le lundi 4 mai à 18 h 30 dans les locaux de la paroisse ...

Mgr Païssios du Sinaï a accueilli un groupe de pèlerins francophones

Son Excellence Mgr Païssios du Sinaï, évêque vicaire patriarcal, a accueilli vendredi 1er mai 2026 au Palais du Patriarcat un ...

20 avril (ancien calendrier) / 3 mai (nouveau)

4ème dimanche de Pâques, du Paralytique Saint Théodore Trichinas, moine à Constantinople (IVème-Vème s.) ; saint Marcellin, prédicateur et évêque ...

3 mai

4ème dimanche de Pâques, du Paralytique Saint Timothée et son épouse sainte Maure, martyrs en Égypte (298) ; saint Théodose, ...

Centenaire du diocèse d’Allemagne de l’Église orthodoxe russe hors frontières

Le diocèse d’Allemagne a marqué le centième anniversaire de sa fondation par une divine liturgie solennelle. La célébration épiscopale était ...

Moscou : l’Église russe organise la parade de Saint-Georges « Les enfants des vainqueurs » le 6 mai 2026

Le 6 mai 2026, jour de la fête du saint grand martyr Georges le Victorieux, se tiendra à Moscou la ...

19 avril (ancien calendrier) / 2 mai (nouveau)

Saint Paphnuce de Jérusalem, martyr (Vème s.) ; saint Théodore, avec sainte Philippie, sa mère, et saints Dioscore, Socrate et ...

2 mai

Saint Athanase le Grand, archevêque d’Alexandrie (373) ; saints martyrs Exupère, son épouse sainte Zoé et leurs fils saints Cyriaque ...

RCF Aix-Marseille : Les Mères du désert (suite) – Quelques figures admirables

Les mères du désert : amma Synclétique Nous allons aujourd’hui à la rencontre d’une des figures les plus importantes du monachisme ...

Des hôtes du Patriarcat œcuménique en visite au Patriarcat roumain

Le jeudi 30 avril 2026, Sa Béatitude Daniel, patriarche de l’Église orthodoxe roumaine, a reçu, à la Résidence patriarcale, la ...

18 avril (ancien calendrier) / 1er mai (nouveau)

Jour de jeûne Saint Jean l’Isaurien, ermite, disciple de saint Grégoire le Décapolite (VIIIème s.) ; saints martyrs Victor, Zotique, ...

1er mai

Saint Jérémie, prophète (VIIIème s. av. J.-C.) ; saint Andéol, sous-diacre, martyr dans le Vivarais (208) ; saint Ache, diacre, ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

24 avenue Roland Garros

78140 Vélizy

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2026 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.