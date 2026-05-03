Quand de jeunes chantres serbes rassemblent l’orthodoxie byzantine de Paris

À l’approche du concert exceptionnel qui réunira, le 9 mai 2026 à 20 h dans la basilique cathédrale Saint-Denis, les chœurs de cinq traditions orthodoxes byzantines présentes en région parisienne, nous publions une vidéo de présentation du chœur Saint-Justin de Tchélié, de la paroisse orthodoxe serbe Sainte-Parascève de Bondy, qui est à l’origine de ce projet. Le chœur Saint-Justin de Tchélié est composé de jeunes chantres qui se connaissent depuis leur petite enfance. Formés ensemble au sein de la paroisse, ils ont peu à peu découvert la beauté du chant byzantin et souhaitent, par leur engagement, apporter leur contribution à l’enrichissement de la vie liturgique de leur communauté et tendre la main aux autres traditions orthodoxes présentes en Île-de-France.