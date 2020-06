Le président serbe Aleksandar Vučić et le premier ministre bulgare Boïko Borissov se sont rendus sur la tombe de saint Sava à Veliko Tarnovo (Bulgarie)

Le président serbe Aleksandar Vučić, accompagné par le premier ministre bulgare Boïko Borissov, a visité, le 1er juin 2020 l’église des Saints-Quarante-Martyrs-de-Sébaste à Veliko Tarnovo, lieu du trépas de saint Sava, le premier archevêque de l’Eglise orthodoxe serbe. En 1236, le saint fut enterré dans cette église, mais ses reliques furent ramenées en Serbie en 1237. En 1594, celles-ci furent brûlées par les Turcs à Belgrade. Sur l’emplacement du bûché se trouve aujourd’hui la cathédrale dédiée au saint. « Je suis fier et sincèrement heureux que le premier ministre Borissov m’ait donné la possibilité de visiter Veliko Tarnovo, ce saint lieu, et de voir comment nos frères bulgares conservent le souvenir de S. Sava. Pour nous, ce n’est pas seulement la preuve de l’amitié et de l’amour fraternel, mais aussi la preuve de leur attachement aux progrès de nos relations” a déclaré le président Vučić qui a souligné que S. Sava était la personnalité la plus importante dans l’histoire serbe car, en 1219, il a obtenu l’autocéphalie de l’Église orthodoxe serbe.

