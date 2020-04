Le président Trump a téléphoné au patriarche Bartholomée

Le dimanche de Pâques orthodoxe, peu après 21h, le président Donald Trump a téléphoné au patriarche œcuménique Bartholomée pour lui exprimer, ainsi qu’aux orthodoxes de sa juridiction, ses vœux les plus cordiaux à l’occasion de Pâques. Le patriarche a remercié le président pour son initiative d’avoir exprimé ses vœux par téléphone et, plus généralement, pour l’intérêt de son pays pour les problèmes du Patriarcat œcuménique. Il l’a remercié également pour son intérêt envers l’archevêché d’Amérique dépendant de l’archevêque Elpidophore et son troupeau. Les deux dirigeants devaient se rencontrer au mois de mai prochain, mais, en raison de la pandémie, la visite patriarcale en Amérique a été reportée à l’année prochaine.

