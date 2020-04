Le prêtre Alexis Timakov : « Je suis médecin, je sais ce qu’est un virus, mais dans le Calice se trouve la vie »

« Dans notre église Saint-Nicolas, au Centre de lutte contre la tuberculose, la Liturgie est célébrée deux fois, en règle générale, au milieu de la semaine et le dimanche. Y viennent des patients, des anciens malades pour lesquels l’église est devenue familière, et du personnel médical. Habituellement, je confesse à la fin de l’office et ensuite, ceux qui le souhaitent, communient. Je ne demande pas aux gens de renseignements, je ne m’intéresse pas à la forme de leur maladie, ils viennent tous dans la file qu’ils forment eux-mêmes pour accéder au Calice. Cette semaine, il y avait 12 personnes, dont 6 patients et 6 paroissiens permanents. Deux patients ont communié les premiers. Cela arrive, l’homme tombe malade et commence à avoir une attitude différente envers la vie, envers Dieu. Ensuite, après que les fidèles aient embrassé la Croix, je consomme dans le sanctuaire les saintes Espèces restées dans le Calice. Parfois, on m’appelle en réanimation. À nouveau, quelle forme de tuberculose, manifeste ou latente, cela ne m’intéresse pas. Je vais vers le malade avec le petit Calice que l’on utilise pour donner la Communion à domicile. S’il reste dedans des saintes Espèces, je les apporte dans le sanctuaire et je les consomme. Et lorsque je vais communier les enfants, je ne m’intéresse pas à la forme de maladie. Ma profession séculière est la médecine. Je suis médecin, je suis diplômé de l’école de médecine, j’ai travaillé 18 ans comme pneumologue réanimateur. Et je comprends bien ce que sont de telles maladies virales et infectieuses et comment elles se transmettent. Et si l’on pouvait être infecté par les Saints Dons, je l’aurais déjà été, et par seulement moi. Rendez-vous compte, combien de gens viennent à l’office dans la banlieue ? Disons, dans les années 70-80, alors qu’il n’y avait pas beaucoup d’églises, elles débordaient de monde. À cette époque, mon père célébrait en l’église Saint-Nicolas-des-Forgerons, il y avait jusqu’à 1500 communiants pendant le Grand Carême. Imaginez-vous, il y a deux ou trois prêtres avec les Calices, qui donnent chacun la Communion à 450-550 paroissiens. Et ensuite, ce qui reste des Saintes Espèces est consommé par les diacres et les prêtres. Et encore que dire du nombre de personnes qui viennent aux offices célébrés par le patriarche ! Je pense que parmi cette multitude de gens qui viennent à l’église, il y en a un certain nombre qui sont infectées par quelque maladie et qui communient ! Et ensuite, les prêtres et les diacres, sans se troubler, consomment tout, et je ne me rappelle pas que quelqu’un soit tombé malade ! Pour moi, c’est justement la preuve que ce qui se trouve dans le Calice est le Corps et le Sang du Christ. La Liturgie, peu importe que quelque chose ait changé avec le temps, a été établie il y a 1700 ans par S. Basile le Grand et S. Jean Chrysostome. Il y a déjà 1700 ans que les prêtres donnent la Communion aux gens parmi toutes les adversités, toutes les maladies. Si les infections se transmettaient par le Calice, les prêtres disparaîtraient tout simplement sous l’action des infections, comme « espèce biologique ». Le fait qu’ils soient restés sains et ne sont pas morts, on ne peut l’expliquer que comme un miracle. Dans le Calice se trouve la vie.

