Sa Béatitude lemétropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre a appelé les enfants spirituels de l’Église orthodoxe ukrainienne à vivre le Grand Carême 2025 dans les efforts spirituels et les prières ferventes.Le primat a rappelé aux fidèles que durant le Carême, « nous devons devenir meilleurs en nous purifiant de la souillure du péché ». Pour trouver l’inspiration et le renforcement sur le chemin de la repentance et de

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.