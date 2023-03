Le primat de l’OCA intervient auprès du président de la Commission des États-Unis pour la liberté religieuse internationale, en faveur de l’Église orthodoxe ukrainienne et de la Laure de Kiev

Le métropolite Tikhon, primat de l’Église orthodoxe en Amérique (OCA) a adressé, en date du 28 mars 2023, la lettre suivante à M. Nury Turkel, président de la Commission des États-Unis pour la liberté religieuse internationale, au sujet de la situation de l’Église orthodoxe ukrainienne et de la Laure de Kiev :

« Monsieur le Président,

Je vous écris en tant que Primat de l’Église orthodoxe d’Amérique, l’Église orthodoxe locale autocéphale d’Amérique du Nord, y compris les États-Unis d’Amérique. L’Église orthodoxe en Amérique est composée de citoyens des États-Unis, du Canada et du Mexique, et comprend un clergé et des fidèles de nombreuses origines ethniques. Nos paroisses et diocèses partagent les traditions ethniques de nombreuses Églises orthodoxes locales. Cependant, notre Église locale entretient une relation historique particulière avec les saintes traditions du christianisme orthodoxe provenant des Églises de la Rus’, et la ville mère de tous les peuples et Églises de la Rus’ en général et d’Ukraine en particulier est Kiev. Aussi, c’est avec une inquiétude particulière que nous observons les récents développements concernant la relation entre les autorités civiles d’Ukraine et la fraternité monastique de la Laure des Grottes de Kiev, la maison-mère du monachisme dans la Rus’ en général et en l’Ukraine en particulier. Au nom du clergé et des fidèles de l’Église orthodoxe en Amérique, j’affirme ce qui suit :

Nous continuons à prier pour le peuple ukrainien et condamnons toute agression violente, y compris l’invasion du territoire souverain de l’Ukraine par la Fédération de Russie. Tout en reconnaissant le besoin légitime des États d’assurer leur sécurité, en particulier en temps de guerre, nous décrions aussi les restrictions à la liberté religieuse de tout groupe en Ukraine et dénonçons en particulier toute persécution religieuse généralisée de l’Église orthodoxe ukrainienne dépendant de Sa Béatitude le métropolite Onuphre. Nous avons assuré au métropolite Onuphre, à son clergé et aux fidèles ukrainiens qui sont en proie à des troubles de toutes parts, que l’Église orthodoxe d’Amérique est prête à soutenir l’Église orthodoxe ukrainienne à la fois par nos prières et par tout autre moyen à notre disposition.

Nous espérons avec confiance que, tandis que les États-Unis continuent de fournir une aide à l’Ukraine en réponse à l’invasion de la Fédération de Russie, le gouvernement des États-Unis fera tout ce qui est en son pouvoir pour encourager le gouvernement de l’Ukraine à respecter les droits de l’homme fondamentaux, y compris la liberté de religion, en cette période de conflit.

Sincèrement,

Métropolite Tikhon Archevêque de Washington Métropolite de toute l’Amérique et du Canada »

