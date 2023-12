Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine a publié ses mesures canoniques contre la corruption

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

La Chancellerie du Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine a publié en date du 2 décembre 2023 une déclaration énumérant les mesures canoniques contre la corruption applicables dans l’Église orthodoxe roumaine : 1) Mesures concernant l’ordination et la nomination dans les paroisses Notre Sauveur Jésus-Christ a clairement enseigné que « Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera