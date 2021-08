Le village abritant les reliques de saint Jean le Russe, en Eubée, a été miraculeusement préservé par la pluie

Le métropolite de Chalcis Chrysostome a publié le communiqué suivant, au sujet du village de Neon Prokopion, situé à une centaine de kilomètres d’Athènes, où reposent les reliques de saint Jean le Russe et qui a été épargné par l’incendie : « Hier soir (6.8.2021) a été donné l’ordre d’évacuer Neon Prokopion, en Eubée, tandis que le feu faisait rage descendait du nord dans la direction de Mantoudi et Neon Prokopion. Des ambulances et des bus transportaient les gens qui devaient quitter leurs foyers et qui ont été accueillis dans l’hôtellerie des pèlerins du sanctuaire dédié à saint Jean le Russe. La recommandation a été alors donnée aux prêtres du sanctuaire, les pères Nicolas Vernezos et Dimitri Paterakis de revêtir leurs épitrachiles et de porter en procession, dans le village, les icônes de saint Jean le Russe et des saints Constantin et Hélène, en demandant l’aide du ciel. Ils étaient suivis par les quelques hommes qui étaient restés pour lutter contre l’incendie. Le lendemain, vers 5h, un nuage est apparu au-dessus de Neon Prokopion, et, miracle, il a commencé à pleuvoir ! ‘Monseigneur’, se sont écrié au téléphone, très émus, les deux prêtres, ‘Il pleut, il pleut ! Il a commencé à pleuvoir ! » Jusqu’à présent, le village de Neon Prokopion est intact, la lutte contre l’incendie continue dans les environs et plus loin continue. Nous communiquons cela pour la gloire de Dieu, sans aucun commentaire, pour que nous prenions tous courage, puisque nos saints luttent à nos côtés ». Saint Jean le Russe naquit dans un village de Petite-Russie en 1690 et fut enrôlé dans l’armée impériale pendant la guerre russo-turque. Il fut capturé par les Tatares et vendu à un Turc, qui l’amena à Prokopion en Cappadoce. Refusant d’abjurer sa foi chrétienne, il passa toute sa vie dans l’écurie de son maître, dans la piété et la prière. Il décéda le 27 mai 1730. Trois ans plus tard, un vieux prêtre et d’autres chrétiens virent plusieurs fois dans la nuit une colonne de feu qui descendait du ciel sur le tombeau du saint. Ils ouvrirent la tombe, et trouvèrent son corps incorrompu, exhalant une suave odeur. Ils le transportèrent alors dans l’église Saint-Georges et le déposèrent dans une châsse, sous l’autel. Dès lors les précieuses reliques accomplirent d’innombrables miracles pour les chrétiens et pour les musulmans de Cappadoce. Lors de l’expulsion des Grecs d’Asie Mineure (1922), les chrétiens de Prokopion transportèrent les reliques avec eux en Grèce, au village de Neon-Prokopion, dans l’île d’Eubée, devenu un grand lieu de pèlerinage. Les reliques du saint sont toujours intactes et vénérées, accomplissant de nombreux miracles.

Sources : 1 (dont la photographie), 2