L’École de musique liturgique de l’Église orthodoxe russe hors des frontières de Russie (ROCOR) en Europe poursuit l’admission des étudiants pour la nouvelle année d’études !

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Nous vous rappelons que vous pouvez solliciter une aide financière auprès du recteur de votre paroisse.

Cologne (Allemagne), du 20 au 31 juillet 2026

Les cours se tiendront en russe à l’église Saint-Pantéleimon.

Trois programmes disponibles pour moins de 90 € par jour :

Programme principal pour chefs de chœur et chantres, du 20 au 31 juillet ; Séminaire de formation pour chefs de chœur et chantres, du 20 au 26 juillet ; Plan d’études individuel sur demande.

Repas et hébergement inclus dans le tarif.

Informations complètes et inscription