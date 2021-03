La troisième conférence MedSciF sur la thématique de la famille aura comme principal sujet l’Église : « L’Église est-elle une famille, un laboratoire, un hôpital ou la maison de Dieu ? »

La famille dans l’Église – les rapports avec le monde ». Le docteur Rareș Ionașcu (psychiatre à Bordeaux) nous parlera de la famille comme lieu où naissent les relations d’amour en suivant le modèle de la sainte Trinité. Il abordera aussi les typologies familiales et la relation avec le monde: familles fermées ou rigides, familles type borderline – sans limites entre intérieur et extérieur, familles délimitées dont les frontières permettent une vie en Christ, une vie équilibrée…

Le docteur Anca Petrișor (radiologue à Paris) interviendra sur le rôle que l’Église joue dans la vie d’un médecin. Quelle relation peut-on tisser avec l’Église quand on est médecin ?

Le troisième invité, le père Marc-Antoine Costa de Beauregard parlera de l’Église – corps du Christ, en essayant de répondre à la question: « L’Église peut-elle être vue comme famille, laboratoire, hôpital ou encore comme maison de Dieu ? » Quelles relations doit-on privilégier dans l’Église et comment doit-on s’approprier l’Église quand on est chrétien ? Comment se protéger des abus au sein de l’Église et comment soigner la famille dans l’Église ?

Ces questions seront abordées mardi soir, 23 mars, à partir de 19h30, sur Zoom (voir l’affiche ci-dessous), dans le cadre des conférences MedSciF dédiés à la famille.