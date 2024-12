L’Église orthodoxe d’Albanie : « À l’approche de Noël, l’appel à la cessation des déchirements fratricides en Ukraine s’intensifie »

L’Église d’Albanie a réitéré son soutien à l’Église orthodoxe ukrainienne (sous l’omophore du métropolite Onuphre), tout en condamnant ce qu’elle décrit comme la persécution » à laquelle est confrontée l’Église orthodoxe canonique d’Ukraine. Ciàaprès le communiqué officiel publié sur le site internet de L’Église orthodoxe d’Albanie.

« L’Église orthodoxe d’Albanie revient avec insistance (28.8.2024) : « Les persécutions, les emprisonnements, les profanations de lieux de culte, les confiscations de biens de temples et monastères sacrés constituent des actes brutaux. Ils deviennent plus odieux lorsqu’ils sont imposés par les corps législatifs de pays démocratiques. La récente loi 8371/24.8.2024 du Parlement ukrainien vise manifestement à abolir l’Église orthodoxe canonique d’Ukraine. De cette manière, des millions de fidèles orthodoxes ukrainiens, de nombreux évêques, prêtres, moines et moniales, sous la direction du métropolite Onuphre, tous membres de ‘l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique’, sont persécutés. Selon la parole de l’apôtre Paul, ‘Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui’ (1 Cor. 12:26), nous qui souffrons aussi avec nos frères persécutés, prions instamment pour la cessation des hostilités sanglantes qui blessent sans exception tout le peuple ukrainien, l’abrogation de cette loi absurde, la prévalence de la paix et de l’unité de l’Orthodoxie, afin qu’elle puisse répondre à son témoignage dans le monde. »

Source