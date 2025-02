Le projet de loi modifiant la loi sur les Églises et les paroisses, approuvé par le gouvernement estonien le 23 janvier 2025, affecte directement la liberté d’action et les droits des organisations religieuses en Estonie, annonce le site Internet de l’Église orthodoxe d’Estonie du patriarcat de Moscou dans son communiqué de presse du 24 janvier de cette année :« Communiqué de presse du 24 janvier 2025Depuis plus d’un an, l’Église orthodoxe d’Estonie

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.