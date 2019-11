L’Église orthodoxe d’Ukraine du métropolite de Kiev Onuphre considère la décision du patriarche d’Alexandrie comme une « trahison »

L’Église orthodoxe d’Ukraine du métropolite de Kiev Onuphre estime la reconnaissance de l’autocéphalie ukrainienne par le patriarche d’Alexandrie comme une « trahison ». « Le patriarche d’Alexandrie Théodore a commémoré aujourd’hui Épiphane [Doumenko, primat de la nouvelle Église autocéphale, ndt] ce qui signifie qu’il a reconnu « l’Église orthodoxe autocéphale d’Ukraine » a déclaré l’archiprêtre Nicolas Danilevitch, vice-président du Département des affaires ecclésiastiques extérieures de l’Église orthodoxe d’Ukraine. Or, poursuit l’archiprêtre, « Il y a un an encore, le patriarche Théodore disait à Odessa « tenez ferme auprès de S.B. le métropolite Onuphre ». Il soutenait notre Église à tel point qu’Eustrate Zorya [évêque de la nouvelle Église autocéphale] avait prononcé des paroles insultantes à son sujet. Le père Nicolas a rappelé que le patriarche Théodore avait étudié à Odessa, qu’il avait été représentant du Patriarcat d’Alexandrie en Ukraine [de 1985 à 1990, ndt], qu’il connaissait en outre la langue russe, ce qui signifie qu’il est bien informé sur tout ce qui se passe dans ce pays. « Il ne peut y avoir ici de justification, à savoir que le patriarche ignorerait la situation véritable, ou que notre Église n’aurait pas communiqué, informé, etc. Malheureusement, tout ceci ne peut être considéré que comme de la faiblesse et de la pusillanimité, qui ont amené à la trahison » a déclaré l’archiprêtre, qui a ajouté que selon lui, le patriarche n’a pu s’opposer aux pressions de Constantinople, des gouvernements grec et américain.

