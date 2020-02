L’Église orthodoxe en Amérique (OCA) consacre un nouvel évêque-vicaire

Quelques jours après avoir consacré l’archimandrite Alexis (Trader) en tant qu’évêque de Bethesda, le métropolite de Washington Tikhon avec d’autres hiérarques de l’Église en Amérique on consacré le hiéromoine André (Hoarște) en tant qu’évêque-vicaire de Cleveland, auxiliaire de l’archevêque Nathanaël de l’évêché roumain de l’OCA. Les offices ont été célébrés en la cathédrale Saint-Georges à Southfield (Michigan) les vendredi 31 janvier et samedi 1er février. Le nouvel évêque a été élu par le Saint-Synode de l’Église orthodoxe en Amérique le 12 novembre, confirmant le vote du congrès de l’évêché roumain de l’OCA du 31 août 2019. Outre le métropolite Tikhon et l’archevêque Nathanaël, les consécrateurs étaient les archevêques Benjamin de San Francisco, Irénée d’Ottawa, Michel de New York, Alexandre de Dallas, David de Sitka, les évêques Paul de Chicago et Alexis de Bethesda, le métropolites Grégoire de Nysse (Diocèse carpatho-russe d’Amérique du Nord, Patriarcat de Constantinople) et Nicolas des Amériques (Patriarcat de Roumanie). L’évêque André (Hoarște) est né en 1982 dans une famille chrétienne orthodoxe à Făgăraș, en Roumanie. À l’âge de 15 ans il partit avec sa famille aux États-Unis, où celle-ci s’établit à Dearborn Heights, dans le Michigan, devenant membre de l’église orthodoxe roumaine Saints-Pierre-et-Paul. Au cours de ses études secondaires et de premier cycle universitaire, il fut actif dans la vie de la paroisse et de l’évêché. En septembre 2004, avec la bénédiction de l’archevêque Nathanaël, il entra à la Faculté grecque de théologie de la Sainte-Croix à Brookline, au Massachusetts, recevant un master de théologie en 2008. En octobre 2010, il commença des études à l’Institut pontifical oriental à Rome, où il obtint un doctorat en théologie en juin 2019 dans le domaine des études dogmatiques et liturgiques. Ordonné diacre et prêtre en 2012 par l’archevêque Nathanaël, il fut nommé chef du département épiscopal pour les adolescents et jeunes adultes en 2012, puis vicaire au Canada en 2014 afin d’assister l’évêché dans le domaine administratif et pastoral. Le 13 octobre 2019, il a prononcé ses vœux monastiques, recevant le nom d’André.

Source