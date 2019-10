Dans sa réunion du 30 septembre 2019, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine a proposé d’organiser des événements à l’occasion du 30e anniversaire de la chute du régime communiste en Roumanie, afin de commémorer les chrétiens qui ont sacrifié leur vie en décembre 1989 et pendant toute la durée du régime communiste, pour la liberté et la dignité du peuple roumain. Sera également soulignée à cette occasion, la manière responsable avec laquelle l’Église orthodoxe roumaine a utilisé la liberté acquise après la chute du régime communiste pour témoigner en paroles et en actes de l’Évangile de l’amour miséricordieux du Christ, à travers l’ensemble de son œuvre missionnaire, éducative, sociale et caritative.

