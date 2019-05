Lors de sa session du 30 mai, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe a nommé l’archevêque Antoine (Sevriouk), jusqu’alors archevêque de Vienne et de Budapest, exarque d’Europe occidentale avec le titre d’archevêque de Chersonèse. Celui-ci restera responsable des institutions du Patriarcat de Moscou à l’étranger. Le métropolite Jean (Rochtchine), jusqu’alors métropolite de Chersonèse et exarque d’Europe occidentale est nommé métropolite de Vienne et de Budapest en remplacement de l’archevêque Antoine. En Italie, « prenant en compte la quantité croissante de paroisses et communautés moldaves sur le territoire italien ainsi que la nécessité d’une attention particulière envers les nombreux fidèles de langue moldave du Patriarcat de Moscou », il est décidé de confier leur soin pastoral à l’évêque Ambroise (Munteanu), actuellement de Neftekamsk et d’Oktiabrski, qui portera le titre de Bogorodsk et sera vicaire de l’exarque patriarcal en Europe occidentale.

Sources : Église orthodoxe russe(1)