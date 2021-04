L’Église orthodoxe ukrainienne appelle à la désescalade dans le conflit au Donbass

L’Église orthodoxe ukrainienne (sous l’omophore du métropolite de Kiev Onuphre) continue à prier pour la paix en Ukraine et appelle à nouveau à la désescalade dans le conflit au Donbass. C’est ce qu’a écrit le métropolite de Brovary et Borispol Antoine sur sa page facebook. Comme le mentionne le hiérarque, l’augmentation des bombardements et des […]

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com ! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter