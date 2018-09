Le Saint-Synode des évêques de l’Église russe hors-frontières, après avoir délibéré sur le statut des paroisses de Grande-Bretagne et d’Europe occidentale, et étudié les résultats d’un questionnaire distribué aux membres de l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe russe hors-frontières a décidé : « 1. De libérer le président du Synode des évêques de l’administration des paroisses de Grande-Bretagne et d’Europe occidentale, en exprimant sa gratitude à Son Éminence pour ses labeurs ; 2) de libérer Son Excellence l’évêque Irénée de l’administration du Vicariat de Sacramento, et le nommer évêque de Richmond et d’Europe occidentale avec résidence à Londres ; 3) de commémorer le nom de l’évêque Irénée lors des offices divins dans les paroisses de Grande-Bretagne, d’Irlande et des nations d’Europe occidentale se trouvant sous son omophorion, et de produire le décret correspondant. Lors de la même séance, relativement à l’envoi par le patriarche de Constantinople d’exarques sur le territoire canonique de l’Église orthodoxe d’Ukraine, le Synode des évêques a décrété : « Suivant la décision de la hiérarchie de l’Église orthodoxe russe, il est décidé de cesser la concélébration au niveau épiscopal avec l’Église orthodoxe de Constantinople et de suspendre la participation de l’Église russe hors-frontières aux travaux de toutes les assemblées épiscopales, ainsi que de produire le décret correspondant ».

Source