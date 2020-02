Encore un excellent reportage aujourd’hui de l’émission de télévision « Orthodoxie » sur France 2, du P. Jivko Panev et de Véronick Beaulieu, consacré à l’artiste français d’origine géorgienne Goudji. La beauté, l’élévation et la spiritualité sont au cœur des paroles simples et profondes qui sont dites ainsi que des images qui les illustrent à merveille. Par-delà, c’est le thème de la transfiguration de la matière qui est abordé avec comme exemple éloquent le travail du métal qui est façonné et affiné jusqu’à ce qu’il devienne une forme lumineuse pleine de sens et une invitation à l’ascension. Au passage, Goudji témoigne du rôle traditionnel de l’artiste qui est d’abord un artisan accompli qui éveille à une conscience plus haute par l’excellence de son œuvre. Une émission originale qui sort des sentiers battus. À cet égard, l’heureuse implication du métropolite Jean de Doubna dans ce reportage et le dialogue qu’il instaure avec Goudji constituent un signe fort et réjouissant.

Christophe Levalois

Cette émission peut être visionnée ici ou ci-dessous.