Les cartes de vœux 2025-2026 de l’Acer-Mjo

« L’Église orthodoxe aujourd’hui, entre cadre juridique et structure canonique : le cas français à l’épreuve de la loi du 24 août 2021 » par le père Jivko Panev

Nous commémorons aujourd’hui le cent vingtième anniversaire de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 concernant la Séparation ...
