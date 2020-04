Les églises seront rouvertes à Chypre à partir de lundi pour la prière individuelle

Le gouvernement de la République de Chypre a annoncé mercredi que la prière individuelle sera permise dans les lieux de culte à partir de lundi, avec une limite de 10 personnes en même temps dans les églises et chapelles orthodoxes ou édifices relevant d’autres religions. La présence de fidèles aux offices et à la sainte liturgie sera permise à partir du 1er juin. Le président chypriote Nicos Anastasiadis a annoncé cette mesure au cours d’une allocution télévisée, informant les citoyens de la levée progressive des restrictions relatives au coronavirus limitant les déplacements non essentiels et les rassemblements publics. Un jour avant, le gouvernement grec avait annoncé que la prière privée serait également permise lundi prochain, tandis que la fréquentation des églises serait possible à partir du 17 mai, mais avec « distance sociale », l’utilisation des masques, des gants et des désinfectants.

