« Les empires contre-attaquent », un documentaire de Jean-François Colosimo

Vous pouvez regarder le dimanche 12 avril à 21 h 05 sur France 5 le nouveau documentaire de Jean-François Colosimo, ...
L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge propose une formation pastorale destinée à tous ceux qui souhaitent approfondir les pratiques concrètes du ...
GRAND VENDREDI Saint Hilarion le jeune, abbé du monastère de Pélécète en Bithynie, confesseur (vers 754) ; saints Jonas et ...
GRAND VENDREDI Saints Térence, Pompée, Africain, Maxime, Zenon, Alexandre, Théodore et leurs 33 compagnons, martyrs à Carthage (249-251) ; saints ...
Il y a sept Paroles du Christ en Croix, rapportées par trois des évangélistes : une par Marc (1) ; ...
GRAND JEUDI Vêpres suivies de la Liturgie de saint Basile le Grand Dispense d’huile et de vin Mémoire de la ...
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Alors que le monde orthodoxe célèbre la grande fête de Pâques, l’émission Orthodoxie propose une émission spéciale consacrée à la théologie de ...
L’émission hebdomadaire de RCF Maguelone Hérault qui vous fait découvrir la vie des communautés orthodoxes. Traditions, événements et actualités du ...
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Chères amies, chers amis, En 2022, grâce à votre générosité, le père Nicolas Ozoline a pu être maintenu dans la ...
Sa Béatitude le patriarche Daniel, patriarche de l’Église orthodoxe roumaine, a transmis mardi son message pour les Saintes Pâques, dans ...
Grand Carême Liturgie des Dons présanctifiés Mémoire de la femme pécheresse qui versa du parfum sur le Seigneur. Saints Hérodion, ...
GRAND MERCREDI Liturgie des Dons présanctifiés Mémoire de la femme pécheresse qui versa du parfum sur le Seigneur Clôture de ...