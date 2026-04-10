« Les empires contre-attaquent », un documentaire de Jean-François Colosimo

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« Les empires contre-attaquent », un documentaire de Jean-François Colosimo

Vous pouvez regarder le dimanche 12 avril à 21 h 05 sur France 5 le nouveau documentaire de Jean-François Colosimo, directeur des éditions du Cerf, récemment élevé à la dignité d’archonte, protecteur des Lettres, du Patriarcat œcuménique par le patriarche Bartholomée.

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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