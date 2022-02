Les membres du Conseil panukrainien des Églises et organisations religieuses ont prié pour la paix en Ukraine dans la cathédrale Saint-Sophie￼

Le 16 février dernier, à l’occasion de la Journée de l’unité nationale, les membres du Conseil panukrainien des Églises et organisations religieuses (CPUEOR) ont prié à Sainte-Sophie de Kiev pour la paix et pour l’Ukraine.

La prière a eu lieu dans la cathédrale Sainte-Sophie le mercredi 16 février à l’initiative du Conseil panukrainien des Églises et des organisations religieuses. L’événement a débuté par la prière « Notre Père » interprétée par le chœur de chambre ‘Credo’.

Des prières et une bénédiction pour le peuple ukrainien et un appel à la paix en Ukraine ont été exprimés par des chefs de différentes religions :

Épiphane (Dumenko), Primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine, (Patriarcat de Constantinople)

Sviatoslav Shevchuk, primat de l’Église grecque catholique d’Ukraine

Victor (Kotsaba), évêque de Barychivka, administrateur du diocèse de Kiev de l’Église orthodoxe ukrainienne (Mgr Onuphre)

Vitaly Krivitsky, évêque de l’Église catholique romaine de Kyiv-Zhytomyr ;

Stanislav Nosov, chef de l’église ukrainienne des Église adventiste du septième jour ;

Leonid Padun, évêque en chef de l’Église chrétienne évangélique ukrainienne ;

Itzhak Eurekhman, rabbin de l’Association des organisations religieuses juives ukrainiennes ;

Rustam Gafuri, cheikh, adjoint du mufti suprême de l’administration spirituelle des musulmans d’Ukraine ;

Grigory Komendant, président de l’Association biblique ukrainienne.

Des représentants de l’Union ukrainienne des Églises baptistes chrétiennes évangéliques, de l’Église ukrainienne des chrétiens de foi évangélique ont également participé à la réunion, L’Église évangélique ukrainienne, l’Alliance mondiale des baptistes et la responsable du service d’État ukrainien pour la politique ethnique et la liberté de conscience, Olena Bogdan, y ont également assisté.

Au cours de son discours, Mg Víctor évêque de Barychivka a attiré l’attention sur l’importance de la solidarité du peuple, surtout en ces temps où l’Ukraine connaît des moments difficiles. « Toutes les églises et tous les monastères de notre Église orthodoxe ukrainienne, sous le patronage de Sa Béatitude le métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine, prient chaque année pour la paix, la compréhension et la solidarité de tous les Ukrainiens sans exception. Nous prions pour que les menaces extérieures, quelles qu’elles soient, soient surmontées et que la paix soit instaurée par nos millions de personnes. Quand une nation est unie, alors elle est forte, alors elle traverse toutes les épreuves avec honneur, alors à partir de maintenant nous devons apprendre intimement que nous sommes tous Ukrainiens, qu’il n’y a pas de meilleur ou de pire parmi nous, que nous sommes tous différents, mais en même temps nous sommes tous égaux », a commenté Mgr Victor.

L’évêque a déclaré que l’Église orthodoxe ukrainienne soutient le pays et soutiendra toujours le développement, la consolidation de la solidarité entre les gens et est prête, « en cas de guerre totale, à bénir les gens pour la défense de notre patrie », citant les mots du poète ukrainien Vasyl Symonenko : « Mon fils, tu peux choisir tout dans le monde, sauf ta patrie ».

« L’Église orthodoxe ukrainienne soutient notre État, notre président et l’ensemble des dirigeants qui ont actuellement une grande responsabilité » a déclaré le Mgr Victor.

Dans son discours, Mgr Victor a également souligné la nécessité de consolider le peuple ukrainien et d’éviter la partition. « En ces temps de tentation, le Seigneur nous a montré à maintes reprises que nous devons voir un frère dans un autre, et non l’ennemi, que nous vivons tous dans une même maison ukrainienne. Malheureusement, il y a eu de nombreuses divisions au sein de notre peuple au cours des dernières années. Pourtant, cette promesse divine, qui est en train de se réaliser, est considérée par nous comme une opportunité de nous unir, de nous coaliser en une nation forte et unie », a déclaré l’évêque.

À la fin, l’évêque Victor a dit espérer que le Seigneur bénisse l’État ukrainien avec la paix et, « à travers ces difficultés, nous apprenne à ne pas compter sur ‘les princes et les fils d’hommes des hommes’ au-delà des frontières de notre pays, mais à consolider nos propres forces pour le bien de notre patrie et du peuple ukrainien tout entier ».

La veille, le CPUEOR a demandé au président de l’Ukraine et au président de la Fédération de Russie de mettre en œuvre l’accord sur l’échange de personnes détenues en raison du conflit selon les conditions précédemment convenues dans le cadre du format Normandie.

« Répondre aux demandes de la communauté internationale pour assurer la reprise des pourparlers dans le cadre du format Normandie, appelant tous les participants au processus à faire preuve de détermination et à déployer les efforts nécessaires pour mettre en œuvre l’échange de personnes détenues en relation avec le conflit, première étape du processus de mise en œuvre de la stratégie globale de désescalade du conflit existant. Nous vous demandons de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires à la libération, par compassion et pour des raisons humanitaires, de toutes les personnes détenues en captivité », peut-on lire dans la déclaration de l’appel aux présidents de l’Ukraine et de la Russie.

Le Conseil panukrainien des Églises et organisations religieuses a également appelé Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine « à faire état de tous les efforts diplomatiques possibles afin d’empêcher une terrible effusion de sang sur notre sol qui laissera une marque indélébile pour de nombreuses générations à venir, mais d’œuvrer pour une paix durable et juste entre nos pays ».

