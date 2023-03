Les membres du saint-synode de l’Église orthodoxe ukrainienne ont tenté en vain de rencontrer le président zelensky

Les membres du Saint-Synode de l’Église orthodoxe ukrainienne, présidé par Sa Béatitude le métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine, sont arrivés au Bureau du président ukrainien le 20 mars 2023 à 12 h 40. Le primat était venu pour rencontrer Volodymyr Zelensky afin de transmettre au chef de l’État la position de l’Église orthodoxe ukrainienne sur la situation autour de la Laure des Grottes de Kiev et sur d’autres questions urgentes concernant les relations entre l’Église et l’État. Sa Béatitude le métropolite Onuphre a décliné l’offre des collaborateurs du Bureau de transmettre au président l’appel des membres du Saint-Synode. Le Primat a déclaré que les hiérarques espéraient le faire lors d’une réunion personnelle avec Volodymyr Zelenskiy. Une telle réponse s’explique par le fait que les appels précédents aux autorités ont été ignorés et que l’Église n’a reçu aucune réponse.

« Les membres du Saint-Synode ont écrit un appel au président Volodymyr Zelensky et veulent lui expliquer personnellement la situation réelle », a déclaré le métropolite Clément de Nejine et Prilouki, chef du département de l’information et de l’éducation de l’Église orthodoxe ukrainienne. « Nous sommes venus informer le président non seulement de la position des membres du Saint-Synode, mais aussi de celle de millions de fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne. Nous pensons que les informations véridiques sur l’Église orthodoxe ukrainienne ne parviennent pas au président. À en juger par les déclarations, les informations sur l’Église orthodoxe ukrainienne sont déformées et une fausse image de nos fidèles est créée. Nous nous sommes toujours prononcés en faveur de relations constructives, nous nous efforçons de développer les relations entre l’État et l’Église orthodoxe ukrainienne. Ce dialogue est un aspect important du développement de la société civile. L’Église orthodoxe ukrainienne est l’Église des patriotes, l’Église du peuple ukrainien et elle ne doit pas être isolée des citoyens de l’Ukraine. Les fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne méritent d’être entendus et que l’État ne les traite pas comme des citoyens de seconde zone, afin qu’il n’y ait pas d’animosité dans la société. Nous espérons que les dirigeants de notre État ne se contenteront pas d’entendre, mais qu’ils verront aussi le travail concret que les croyants accomplissent chaque jour pour leur patrie » a-t-il ajouté.

Les membres du Saint-Synode de l’Église orthodoxe ukrainienne n’ont pas pu rencontrer le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, afin de lui adresser personnellement un appel et de lui transmettre des informations véridiques sur les activités de l’Église.

Après avoir passé plus de deux heures devant le bureau du président, les hiérarques, conduits par Sa Béatitude le métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine, ont été contraints de quitter la place située devant le bâtiment administratif de la rue Bankova à 15h40, après que l’alerte aérienne ait été déclenchée à Kiev.

« L’alerte aérienne a commencé, ce qui nous empêche de rester ici plus longtemps », a déclaré le primat de l’Église orthodoxe ukrainienne, qui a exprimé l’espoir qu’une rencontre avec le président ait lieu à l’avenir.

Sources : 1 et 2