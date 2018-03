Les tentatives de réconclier artificiellement les Blancs et les Rouges en Russie n’aboutiront nulle part, cela concerne uniquement Dieu et non l’homme, selon l’évêque Tikhon (Chevkounov), higoumène du monastère Sretensky à Moscou et président du Conseil patriarcal pour la culture. Celui-ci a abordé la question des convictions contradictoires dans l’histoire russe au cours du programme « Parsuna » de la chaîne télévisée orthodoxe « Spas » (« Le Sauveur ») dimanche dernier. « L’an passé, nous avons commémoré le centième anniversaire des événements révolutionnaires. Et il y avait des gens, des personnalités du monde culturel, des journalistes, qui disaient : Essayons de réconcilier ceux qui, il y a un siècle, se trouvaient dans une terrible et sanglante inimitié les uns avec les autres. Certains ont même proposé une procession au cours de laquelle seraient portés côte à côte les portraits des Blancs et des Rouges, ce serait une réconciliation symbolique », a déclaré l’évêque qui évoquait la question du pardon. Continuant à ce sujet, l’évêque a rejeté catégoriquement cette idée : « Je leur ai répondu : C’est impossible, ce n’est pas notre prérogative, nous ne pouvons le faire ; nous ne pouvons réconcilier Denikine avec Trotsky, Kamenev et Boukharine avec Wrangel, et je ne parle même pas des nouveaux Martyrs, vous comprenez? Et que signifie réconcilier ? Les nouveaux martyrs leur ont pardonné, mais quant à se réconcilier avec les idées bolcheviques, aucun des nouveaux Martyrs n’en était pas même près de le faire, bien sûr. Il n’en était même pas question ! » a souligné Mgr Tikhon. « Ce n’est pas notre affaire. Si cela se produit, ce sera seulement par le pouvoir de Dieu, non pas par nos forces misérables. Notre tâche aujourd’hui, en connaissant notre histoire tout entière, est que tous ensemble, gens de toutes convictions, conservateurs, libéraux, traditionnalistes et modernistes, bâtissent l’avenir de la Russie. C’est là que ce trouve notre tâche, non dans le bavardage, mais dans une cause commune réelle », a conclu l’archipasteur.

