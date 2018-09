Les trois principaux monastères de l’Église orthodoxe d’Ukraine : Kiev, Potchaïev et Sviatogorsk, sont « catégoriquement opposés à l’autocéphalie »

Les supérieurs et les moines des trois laures de l’Église orthodoxe d’Ukraine se prononcent catégoriquement contre l’autocéphalie. C’est ce qu’a déclaré le métropolite de Sviatogorsk Arsène le 24 septembre, dans sa prédication dominicale en la cathédrale de la Dormition de la laure de Sviatogorsk qui fêtait la synaxe de ses saints. « Le primat de notre Église, ainsi que Mgr Paul, supérieur de la laure de Kiev avec sa communauté monastique, Mgr Vladimir, supérieur de la laure de Potchaïev avec sa communauté monastique, nous-même avec notre communauté monastique et notre clergé qui est unanime, sommes catégoriquement opposés à l’autocéphalie », a déclaré le métropolite Arsène. Comme l’a mentionné le hiérarque, faisant référence aux récents événements consécutifs à l’initiative du président Porochenko pour la création d’une seule Église orthodoxe locale en Ukraine, « la seule chose qu’il faut changer chez l’homme contemporain, notamment chez les politiciens, est la vie de pécheur pour en faire une vie de juste ». Aux gouvernants, le métropolite Arsène à suggéré de s’occuper de leurs responsabilités directes, laissant le soin de régler les affaires de l’Église au métropolite Onuphre, aux archipasteurs et au clergé, institués pour paître le troupeau de l’Église du Christ. Aux fidèles de l’Église orthodoxe d’Ukraine, le métropolite Arsène a souhaité du courage dans la défense de la vérité et de la structure canonique de l’Église-mère [l’Église canonique d’Ukraine, ndt]. « Parce que nos prédécesseurs pour ce faire sont passés par les travaux forcés, les prisons, les exécutions… Ils priaient secrètement, se mariaient secrètement, célébraient parfois secrètement, lorsqu’il n’y avait pas d’églises, lorsque celles-ci étaient détruites et fermées, mais ils ont fait que la sainte orthodoxie soit préservée jusqu’à nos jours. Que Dieu fasse, frères et sœurs, que nous gardions l’orthodoxie dans la pureté, à leur exemple », a conclu le métropolite Arsène.

Source