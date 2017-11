Le site officiel de l’Église orthodoxe bulgare a publié l’information suivante, en date du 23 novembre: « L’État bulgare et l’Église orthodoxe bulgare sont unis dans leur aspiration au développement et à l’approfondissement des relations entre la Bulgarie et la République de Macédoine. C’est là la position commune du président Roumen Radev et de Sa Sainteté le patriarche bulgare Néophyte, qui se sont rencontrés aujourd’hui (photographie ci-dessus, ndlr) sur l’initiative du président. Lors de la réunion, celui-ci a souligné l’importance des accords bilatéraux sur l’amitié, le bon voisinage et la coopération entre la Bulgarie et la Macédoine, qui renforcent la confiance mutuelle, contribuent au développement bilatéral des relations bilatérales et constituent un pas positif dans le processus de l’intégration européenne de la République de Macédoine. La parenté spirituelle de la Bulgarie et de la République de Macédoine a été mentionnée. Le patriarche Néophyte a apporté avec lui la lettre du Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Macédoine, dont il a fait connaître le contenu au chef de l’État et qui appelle à l’établissement de l’unité eucharistique de l’Église orthodoxe de Bulgarie avec « l’archevêché restauré d’Ohrid en l’entité de l’Église orthodoxe de Macédoine ». Le patriarche a assuré le président de la bonne volonté du Patriarcat de Bulgarie pour rechercher la voie d’une résolution favorable. Cette question doit être discutée lors de la réunion du Synode de l’Église orthodoxe de Bulgarie, tandis que la question de l’autocéphalie sera discutée avec les autres Églises locales autocéphales ».

Source (dont photographie) : Patriarcat de Bulgarie, traduit du bulgare pour Orthodoxie.com