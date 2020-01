« Nous regrettons que la succession de nos déplacements pastoraux à Jérusalem et en Jordanie n’aient pas permis le départ de S.E. l’archevêque de Qatar Macaire pour votre diocèse métropolitain gardé de Dieu de Votre très aimée et distinguée, afin d’exprimer par lui le soutien de notre ancien Patriarcat au saint diocèse métropolitain du Monténégro et du Littoral, afin que soient surmontés les problèmes qui sont causés à celui-ci par ceux qui le combattent. Néanmoins, nous nous proposons à la première occasion d’envoyer une délégation qui transmettra la grâce et la bénédiction du très saint et vivifiant Sépulcre pour renforcer le plérôme de votre diocèse métropolitain gardé de Dieu. Cela dit, embrassant Votre Éminence d’un saint baiser en Christ né de la Vierge dans la grotte très vénérable de la sainte Bethléem qui a reçu Dieu, nous demeurons votre bien-aimé frère en Christ. En la Ville Sainte, de Jérusalem, le 15 décembre 2019, + Théophile III de Jérusalem ».

