Lettre des évêques orthodoxes serbes des Amériques au président Trump au sujet de la nouvelle loi votée par le parlement du Monténégro

« Cher Monsieur le Président,











C’est un privilège de vous saluer en ce temps de Noël de la part des évêques des États-Unis, membres du Conseil épiscopal de l’Église orthodoxe serbe en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, priant pour que cet appel vous trouve en bonne forme à l’aurore d’une nouvelle année et d’une nouvelle décennie. Relativement au communiqué ci-joint, nous attirons votre attention urgente sur l’outrage flagrant commis contre la liberté religieuse et au droit de propriété en République du Monténégro. Suite à l’adoption de la « loi sur liberté de religion ou de confession et sur le statut légal des communautés religieuses » par le Parlement du Monténégro, la confrontation brutale a été utilisée contre de paisibles manifestants chrétiens orthodoxes, qui tentaient simplement de protéger leurs sanctuaires sacrés contre une confiscation. La présente loi semble être un prétexte pour confisquer les biens religieux érigés avant 1918 et pour lesquels il n’y a pas de documents formels de propriété. Dans le cas des religions traditionnelles comme l’Église orthodoxe, qui a une présence formelle qui s’étale sur une durée de huit siècles, cela implique la perte de l’héritage culturel et du patrimoine religieux. Monsieur le Président, vous avez fait, généreusement, de la liberté religieuse une priorité absolue de votre politique étrangère. Au nom de nos fidèles, citoyens serbes-américains et résidents des États-Unis, nous demandons à vous, à notre Gouvernement et ses institutions, de même qu’au secteur non-gouvernemental qui surveille la liberté religieuse internationale et les droits de l’homme, d’intervenir auprès du Gouvernement du Monténégro, afin qu’il cesse immédiatement et mette fin à une persécution sur la base de confessionnelle et à la saisie de lieux de cultes centenaires. Respectueusement vôtre,

+IRÉNÉE, évêque d’Amérique orientale de l’Église orthodoxe serbe ».

