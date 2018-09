L’évêque de Ras-Prizren Théodose proteste contre l’interdiction de séjour au Kosovo d’Arnaud Gouillon, président de l’association humanitaire « Solidarité Kosovo »

Arnaud Gouillon, président de l’association humanitaire « Solidarité Kosovo » qui aide la population orthodoxe serbe de cette région, a apporté les précisions suivantes sur son arrestation : « Ce lundi matin [10 septembre], alors que je me rendais au Kosovo dans le cadre d’un séjour humanitaire, des policiers albanais m’ont arrêté à un poste de contrôle. Ils m’ont empêché de poursuivre mon trajet. Trois heures après m’avoir retenu dans leurs locaux, les services albanais m’ont notifié que j’étais sous le coup d’une interdiction de séjour sur le territoire du Kosovo. Aucune information sur la base légale, les critères retenus et le processus qui a conduit à la prise de cette décision ne m’a été communiquée. En l’absence de clarification, cette mesure m’apparaît être totalement abusive, arbitraire et injustifiée ». Le service de presse du diocèse de Ras-Prizren a publié le communiqué suivant : « L’évêque de Ras-Prizren Théodose condamne le plus fermement les agissements inhumains des organes de sécurité kosovars qui ont empêché notre ami Arnaud Gouillon, travailleur humanitaire et bienfaiteur, d’entrer au Kosovo et en Métochie alors qu’il devait assister à l’inauguration prévue d’une ferme d’élevage de volailles pour les cuisines populaires du diocèse de Ras-Prizren. L’arrestation d’Arnaud par la police du Kosovo, son interrogatoire, suivis des menaces qu’il a reçues d’un membre des services secrets kosovars, constituent l’exemple d’une attitude des plus grossières à l’égard d’un homme qui par son humanité, son sacrifice et sa solidarité, aide de façon désintéressée depuis des années le peuple serbe sur ce territoire. C’est précisément en raison de son sacrifice et de sa solidarité envers notre peuple souffrant qu’Arnaud s’est trouvé être la cible de ceux pour qui les amis des Serbes sont considérés ipso facto comme des ennemis du Kosovo, a déclaré l’évêque Théodose. Avec la bénédiction de l’évêque, le bureau diocésain a contacté les représentants internationaux pour leur demander d’entreprendre les mesures appropriées auprès des institutions kosovares afin que puisse être poursuivie l’action humanitaire de ce Français qui ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale et dont personne n’a le droit de limiter la liberté de mouvement. Arnaud Gouillon est au demeurant un citoyen français et européen, tout en ayant également la nationalité serbe, et il n’existe aucune raison légale de lui empêcher l’entrée libre au Kosovo et en Métochie ainsi que de poursuivre sans entrave son travail humanitaire. Arnaud et ses amis de France aide activement notre peuple au Kosovo et en Métochie, ce depuis 2004, et collabore activement avec le diocèse de Ras-Prizren. En signe de reconnaissance, l’ordre de Saint-Sava, comme expression de la gratitude de notre Église pour son travail humanitaire et son amour envers notre Église et son peuple fidèle, lui a été décerné sur la demande de l’évêque Théodose ».

