L’évêque Joannice de Budimlja-Nikšić (Monténégro) a été libéré

L’hiérarque de l’Église orthodoxe serbe Joannice de Budimlja-Nikšić a été libéré après avoir été arrêté et détenu depuis le soir du 12 mai sur décision du pouvoir monténégrin. Le 16 mai, vers 0h30, l’évêque est sorti du commissariat de police de la ville de NikšIć. 8 prêtres avaient été arrêtés avec lui, dont le prêtre Slobodan Jokić qui, après l’interrogatoire, a été reconduit à l’hôpital où il se trouvait sous surveillance policière. La veille, le procureur du Tribunal d’instance, Stevo Šekarović, a annoncé aux journalistes que la détention de l’évêque et des prêtres ne serait pas prolongée. Sortant du commissariat, l’évêque s’est dirigé vers le bâtiment du Tribunal d’instance où, depuis le 15 mai à 9h du matin, s’était rassemblé un grand nombre de personnes attendant sa libération. Tout d’abord, l’évêque a remercié les fidèles pour leur soutien et leur amour qui, a-t-il souligné, sont une expression d’amour envers l’Église. L’hiérarque a appelé toutes les personnes rassemblées à la paix et au respect mutuel. « Malgré le fait que je ne comprenne pas certains agissements des autorités et ne peux être d’accord avec, je dois dire que les policiers, au commissariat où nous étions détenus, ont été plus que corrects », a-t-il déclaré. Commentant les agissements des autorités monténégrines, l’évêque a mentionné qu’il était étonné par leur conduite, d’après laquelle on peut déduire que la foi et l’Église sont les seuls problèmes au Monténégro. L’évêque a exprimé le regret que les autorités aient décidé de combattre les lieux et les objets saints. Il a ajouté que « les néo-communistes sont les héritiers de Tito », vont toujours plus loin dans les persécutions contre l’Église, et cela provoque de plus en plus de résistance dans le peuple. « En ces jours, nous avons tous été témoins de votre dévouement envers l’Église et la foi et particulièrement S. Basile d’Ostrog. Que le Seigneur et S. Basile vous en récompensent tous ! » a dit l’hiérarque, rappelant aux personnes rassemblées qu’il faut être prêt à un long combat pour la foi. « Nous voulons la liberté de la foi, nous voulons l’ordre dans le pays, nous voulons le respect de la constitution et de la loi… Nous combattrons et pour la liberté de la foi et de la liberté et l’honneur de tout homme et pour la dignité humaine, pour l’honneur et la dignité de chaque citoyen, qui il soit, qui il se considère, et à quel parti il appartienne. Il nous faut la liberté et l’ordre dans notre pays », a-t-il conclu. Pendant l’arrestation de l’hiérarque, des protestations ont eu lieu dans de nombreuses villes du Monténégro : Podgorica, Niksic, Plevlja, Beran, Belo Polje, Budva et encore d’autres. À Budva, les manifestations ont eu lieu trois jours à la suite. À Beran, il y avait près de 5000 manifestants. On peut visionner dans la vidéo l’arrivée de l’évêque devant le bâtiment du tribunal et son accueil par la population.

Source