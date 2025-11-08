L’Exarchat du Patriarcat de Moscou en Europe occidental lance son site d’information

Conformément à la décision du Synode de l’Exarchat patriarcal russe d’Europe occidentale, a été créé le portail d’information officiel de l’Exarchat. La création de la nouvelle ressource Internet a été une étape importante dans le développement de l’espace d’information qui unit les diocèses de Chersonèse, Souroge, Bruxelles-Belgique, La Haye-Pays-Bas et Espagne-Portugal, ainsi que les paroisses patriarcales d’Italie et le Vicariat de Bogorodsk, qui font partie de l’Exarchat patriarcal d’Europe occidentale.

