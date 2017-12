En librairie à partir d’aujourd’hui : Spiritualité et communion dans la liturgie orthodoxe de Dumitru Stăniloae (1903-1993) aux éditions Artège-Lethielleux, introduction, notes et traduction du roumain par le P. Jean Boboc, préface du patriarche Daniel de Roumanie, 638 pages, 34 euros. L’ouvrage approfondit tous les aspects et tous les moments de la liturgie.

Présentation de l’éditeur : « Reprenant le thème de l’explication de la divine liturgie inaugurée par le byzantin Nicolas Cabasilas, le père Stăniloae commente chaque moment et chaque prière de la liturgie, lui donnant l’occasion d’un approfondissement du sens, d’une méditation personnelle et d’un commentaire homélitique propre à son génie. On y découvre le lien profond entre la théologie et la spiritualité liturgique et ascétique de l’orthodoxie. À l’heure où les chrétiens d’Occident recherchent les richesses du christianisme oriental, ce livre est l’occasion d’un ressourcement sur le sens de la liturgie et de l’eucharistie. »