La cérémonie d’intronisation de Son Éminence l’archevêque d’Helsinki et de toute la Finlande, Mgr Élie, a eu lieu le dimanche matin 15 décembre à la cathédrale Uspenski d’Helsinki.Le Patriarcat œcuménique était représenté par le métropolite Arsène d’Autriche et exarque de Hongrie, qui a transmis le message et les bénédictions de Sa Toute-Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée.Étaient présents lors de la cérémonie d’intronisation le métropolite Cléopas de Suède et de toute

