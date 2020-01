Liturgie de la Théophanie à Moscou (vidéo)

Le dimanche 19 janvier, fête de la Théophanie selon l’ancien calendrier, le patriarche de Moscou Cyrille a célébré la sainte Liturgie en la cathédrale de la Théophanie à Moscou. Concélébraient avec lui le métropolite de Stara Zagora Cyprien (Église orthodoxe de Bulgarie), l’archevêque de Vereïsk Ambroise, supérieur du monastère Sretensky de Moscou, l’évêque d’Istra Séraphim, et l’évêque de Solnetchnogorsk Alexis, ainsi que plusieurs prêtres. On peut visionner ci-dessous la vidéo de la liturgie patriarcale, suivie de la bénédiction des eaux (2 :16 :36).

Pendant que le patriarche bénit l’eau, le chœur chante le tropaire de la Théophanie : « Lors de Ton baptême dans le Jourdain, Seigneur, fut manifestée l’adoration due à la Trinité : car la voix du Père Te rendit témoignage en Te donnant le nom de Fils bien-aimé, et l’Esprit, sous la forme d’une colombe, confirmait l’irréfragable vérité de cette parole. Christ Dieu qui es apparu et qui as illuminé le monde, gloire à Toi ! »

