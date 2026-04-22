Dans l’émission de télévision mensuelle « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) du mois d’avril, Carol Saba a reçu Pierre Gonneau, historien, professeur à Sorbonne Université et spécialiste de la Russie, à l’occasion de la parution du tome 2 de son ouvrage « Contes doux-amers de ma Mère Russie ». « Dans ces deux tomes, l’auteur propose, à travers des contes doux et amers, une lecture intime et émotionnelle, des temps longs de l’histoire de la Russie où se croisent « maîtres et serviteurs, brigands et imposteurs, peurs et grandes espérances ». » Ci-dessous : la vidéo de l’émission.

