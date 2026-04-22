« L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) : « La Mère Russie » : les temps passés et les temps qui ne passent pas !

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« L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) : « La Mère Russie » : les temps passés et les temps qui ne passent pas !

Dans l’émission de télévision mensuelle « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) du mois d’avril, Carol Saba a reçu Pierre Gonneau, historien, professeur à Sorbonne Université et spécialiste de la Russie, à l’occasion de la parution du tome 2 de son ouvrage « Contes doux-amers de ma Mère Russie ». « Dans ces deux tomes, l’auteur propose, à travers des contes doux et amers, une lecture intime et émotionnelle, des temps longs de l’histoire de la Russie où se croisent « maîtres et serviteurs, brigands et imposteurs, peurs et grandes espérances ». » Ci-dessous : la vidéo de l’émission.

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Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
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