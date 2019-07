« Les vigiles ainsi que la divine liturgie ont été présidées par l’évêque diocésain, Mgr Irénée de Londres et d’Europe occidentale, entouré de l’évêque auxiliaire Mgr Alexandre de Vevey et de plusieurs membres du clergé, à savoir l’archiprêtre Stefan Weerst de Bruxelles, ainsi que l’archiprêtre Pierre Sturm, le prêtre Ioann Curin et le diacre Vladimir Svistun de Suisse, mais aussi le prêtre Nicolas Nikichin de Paris et l’archiprêtre Serge Kapitan de Biélorussie. L’office a été encore rehaussé par la présence du protodiacre Nicolas Mokhoff, originaire du Luxembourg, qui sert à la cathédrale synodale à New-York auprès du primat de notre Église. Les paroissiens de Luxembourg, mais aussi des proches Allemagne et France étaient rassemblés dans la prière, tout comme des hôtes venus de Belgique, de Suisse et des Pays-Bas qui avaient répondu à l’invitation de participer à cette solennité luxembourgeoise.

Au moment de la petite entrée, le recteur de la paroisse, le père Georges Machtalère, a reçu, à l’occasion de cet anniversaire, la croix pectorale dorée (qui avait appartenu à son prédécesseur, le défunt archiprêtre mitrophore Serge Poukh, bâtisseur de l’église actuelle) en récompense de ses efforts pour le bien de l’Église. Après le service divin, l’évêque Irénée a prononcé une homélie sur les deux voies de l’exploit spirituel montré au monde par les saints apôtres Pierre et Paul. Considérant la vie du saint apôtre Pierre, vladyka a invité chacun à faire preuve de fermeté, dans la vie de tous les jours, pour la foi et la confession dans le Christ vrai Dieu et sauveur, ce en quoi se trouve l’accès au chemin du salut de l’homme. Examinant la vie de l’apôtre Paul, le prédicateur a souligné l’importance des efforts spirituels quotidiens, qui représentent pour ceux qui nous entourent l’exemple chrétien vivant et bienfaisant.

Ensuite eut lieu la procession, avec lecture de l’Évangile et aspersion de l’eau bénite, et de retour dans l’église a été lue la prière aux saints protecteurs de la paroisse. Puis ont été chantés des vœux de «Nombreuses années» pour le métropolite Hilarion, primat de l’EORE, pour les évêques présents, et tous les membres du Synode; on a aussi chanté «Mémoire éternelle» pour les défunts recteurs et paroissiens de l’église Saints Pierre-et-Paul.

En quelques mots, Mgr Irénée, faisant référence aux 90 années passées de la paroisse de Luxembourg, a souhaité à tous ceux qui étaient présents de continuer à rester unis dans ce saint lieu autour du Christ Sauveur lors de la liturgie eucharistique, pour favoriser son futur développement et sa consolidation. En réponse, le père recteur, au nom de la paroisse, a exprimé aux illustres hôtes sa cordiale gratitude d’être venus pour cette fête et a assuré que les portes de la paroisse de Luxembourg leur seront toujours ouvertes.

Après la liturgie, une réception officielle eut lieu qui permit une rencontre amicale entre les paroissiens et le clergé. Tous ont pu bénéficier d’une intéressante présentation sur les 90 ans de présence de la colonie russe et de l’église émigrée à Luxembourg depuis 1929 jusqu’à nos jours. Lors de cette présentation un accent particulier a été mis sur les efforts laborieux de l’archiprêtre Serge Poukh (1926-2016), de bien heureuse mémoire, et de Matouchka Emilia, présente sur place, pour la construction de l’église actuelle, ainsi que pour la vie ecclésiale de la communauté d’aujourd’hui. Tout le monde a exprimé le souhait ardent que lors du centenaire de la paroisse luxembourgeoise soient présents encore bien plus de participants. »

