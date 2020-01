Dimanche 19 janvier de 9h30 à 12h :

matinée œcuménique avec les chrétiens de Bordeaux

« Fruits de la terre et du travail des hommes »

À l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, les quatre émissions de confession chrétienne des Chemins de la foi (Orthodoxie, Chrétiens Orientaux, Présence Protestante et Le Jour du Seigneur) proposent une matinée œcuménique exceptionnelle.

9h30 Table ronde – thème : « Fruits de la terre et du travail des hommes ». Le pain et le vin dans les confessions chrétiennes !

Pour le découvrir sur ce plateau œcuménique depuis les chais du Château Pape Clément de Pessac, en terres bordelaises, Christian de Cacqueray recevra un représentant de chaque religion chrétienne et en particulier pour les orthodoxes le père Théodore Papanicolaou, recteur de la paroisse orthodoxe grecques de Bordeaux.

Une série de reportages présentera la place du pain et du vin dans la Bible et dans les différentes liturgies chrétiennes, ainsi que des portraits de vignerons Bordelais engagés dans leur travail et leur foi.

11h Célébration œcuménique avec les chrétiens de Bordeaux

Depuis l’église évangélique La moisson des blés à Bordeaux (Gironde)

Toutes les confessions chrétiennes (chrétiens orientaux, orthodoxes, protestants, catholiques et anglicans) seront représentées au cours de cette célébration afin de prier pour l’unité des chrétiens.