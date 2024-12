Message de Noël 2024 de l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe de Pologne

« Le Christ est né !

L’ange leur dit : N’ayez pas peur : je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d’une très grande joie. Un Sauveur vous est né aujourd’hui dans la ville de David ; c’est lui le Messie, le Seigneur (Lc 2,10-11)

Par ces mots, l’ange du Seigneur annonça au monde la grande joie de la nativité de notre Sauveur Jésus-Christ. Les bergers gardant leurs troupeaux dans les champs de Bethléem, ayant éprouvé cette joie, se précipitèrent à Bethléem pour adorer le Verbe, voir ce qui était arrivé et ce que le Seigneur nous avait annoncé (Lc 2,15).

Frères et sœurs ! Nous aussi, hommes du XXIe siècle, rassemblés dans nos églises, nous rendons gloire à Dieu pour le fait que pour notre salut Il s’est dépouillé Lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes (Phil. 2,7) Le mystère de l’incarnation de Jésus-Christ, inaccessible à la raison humaine, a changé le cours de l’histoire, lui donnant un nouveau sens de la réalité. Les anges, ressentant sa grandeur, louèrent la venue du Sauveur avec leur chant : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes (Lc 2,14).

Frères et sœurs ! La célébration de la fête de la Nativité, à laquelle nous nous préparons depuis quarante jours de jeûne, nous remplit de joie, nous fortifie spirituellement et nous donne le pouvoir de persévérer au milieu des tentations de ce monde. Le monde visible se réunit à l’invisible et loue Dieu avec les anges: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre (Lc 2 14). L’union des deux natures – divine et humaine – en Christ est la vérité éternelle, essentielle pour notre foi et notre salut. C’est la pierre angulaire de notre Église, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle (Jn 3,16). L’Église orthodoxe exprime cette vérité dans ses offices. Dans le dernier stichère des matines, nous lisons : « Le Verbe s’incarne, les puissances célestes se réjouissent et la terre exulte avec les hommes ». Maintenons cette disposition spirituelle, joyeuse, et partageons avec nos frères la nouvelle du salut. Chantons des chants populaires de Noël dans nos maisons, poursuivant ainsi la belle coutume de renforcer la foi et l’amour pour le Christ et les uns pour les autres. En actualisant cet événement spirituel et salvifique, confions à Dieu nos soucis et nos problèmes, et demandons-Lui la paix, qui manque maintenant à l’humanité, car nous vivons des guerres en Ukraine, en Terre Sainte, en Asie et en Afrique. Le monde contemporain promeut davantage le péché, remettant en question les valeurs traditionnelles. L’homme d’aujourd’hui est souvent perdu et succombe facilement à la sécularisation moderne, s’adaptant à des phénomènes incompatibles avec les enseignements du saint Évangile.

Frères et sœurs ! Soyons vigilants. Restons dans l’enseignement sain de la sainte Église, comme nos ancêtres nous en ont donné l’exemple. Établissons notre foi sur la pierre solide de la foi de nos Pères et Mères : Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez dans la prière. (Rom 12,12). Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien (Rom 2.21). Cela s’applique, d’une manière particulière, à vous, Chère Jeunesse. Ce n’est qu’avec une foi mûre et profonde que vous pourrez surmonter les tentations du monde qui nous entoure. Que le Seigneur Christ qui va naître vous aide dans cette grande œuvre !

Frères et sœurs! Nous terminons 2024. Nous rendons grâces à Dieu pour la grâce abondante qui nous a été donnée. Nous avons célébré solennellement le 100ème anniversaire de l’indépendance de notre Église – son autocéphalie. Les cérémonies ont eu lieu dans tous les centres diocésains et principalement à la sainte montagne de Grabarka le jour de la fête de la Transfiguration du Seigneur avec la mise en place, au nom de toute l’Église, de cent croix avec les noms de villes et de paroisses individuelles. Nous avons célébré le 35ème anniversaire du rétablissement du diocèse de Lublin-Chełm, le 30ème anniversaire de la reprise des activités de l’Ordinariat orthodoxe de l’armée polonaise et le 45ème anniversaire de la Fraternité de la jeunesse orthodoxe. Gloire à Dieu pour tous Ses dons pour le bien de l’Église orthodoxe !

Reconnaissants envers Dieu pour ce qui s’est passé, nous entrons avec foi et espérance dans l’année 2025, lorsque tout le monde chrétien célébrera le 1700ème anniversaire du premier concile œcuménique en 325.

Demandons à Dieu que la nouvelle année 2025 soit une période bénie, pleine de joie spirituelle, de sagesse et de paix, afin que le Seigneur de la paix donne Sa grâce à la sainte Église, à la patrie et au monde entier : l’Esprit de sagesse et d’intelligence, l’Esprit de conseil et de puissance, l’Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur (Is 2,11). Qu’Il soit avec nous tous !

Nous souhaitons une bonne fête de la Nativité du Christ et une bonne année 2025 au clergé, aux moines et moniales, aux jeunes, aux enfants et à tous les fidèles de notre Église dans le pays et à l’étranger Le Christ est né ! Glorifiez-Le !

