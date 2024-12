Message de Noël 2024 du métropolite Jean de Doubna

Aux Excellences, au clergé, aux moines, aux moniales et aux fidèles de l’Archevêché des Églises Orthodoxes de Tradition Russe en Europe Occidentale.

Le Christ est né, Glorifions-Le !

C’est avec grande joie spirituelle et amour, que je vous félicite, mes chers enfants, en cette fête de la Nativité du Seigneur Jésus Christ.

Depuis plus de deux mille ans, les chrétiens célèbrent l’événement qui a changé notre monde. En se souvenant de cette événement, notre cœur bondi de joie devant ce miracle de l’incarnation de notre Sauveur. Un nouveau rayon d’amour, de lumière, de bonté et de miséricorde pénètre dans chaque foyer et dans chaque cœur.

Le Fils de Dieu, né éternellement de Dieu le Père est maintenant né sur terre pour nous et notre salut du Saint-Esprit et de la Très Pure Vierge Marie. Il a assumé la nature humaine et l’a renouvelée en Lui-même. Il a donné à tous ceux qui croient en Lui une nouvelle naissance d’eau et d’Esprit (Jean 3 : 5), et éloigné de la vie humaine le péché et la mort en nous ouvrant à la vie éternelle. La Nativité du christ marque le début d’une nouvelle ère pour toute l’humanité comme le chante un irmos de la fête : « Chantez au Seigneur, toute la terre, et chantez de joie, tous les peuples, alors que vous êtes glorifiés ».

Seuls quelques bergers ont appris ce grand événement de l’ange : « N’ayez pas peur, – Je vous annonce une grande joie qui sera pour tous les hommes : car aujourd’hui dans la ville de David, un Sauveur vous est né, qui est Christ le Seigneur. Et voici un signe pour vous : vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire » (Lc 2, 10-12). Et après avoir entendu ces paroles, les bergers n’ont pas douté, ne sont pas allés chercher d’autres témoignages ou preuves, mais ont immédiatement accepté le Christ dans leur cœur pur et ont adoré l’Enfant Jésus.

Les sages et les mages furent les suivants à adorer l’Enfant nouveau-né. La foi des Mages est la foi des scientifiques qui connaissent Dieu à travers le monde naturel et les livres, à travers leur propre connaissance et les phénomènes naturels visibles. Ils vont vers Dieu créateur par la voie de l’intellect, cherchent la vérité dans des pensées difficiles, à travers la science. Ce chemin mène aussi au Christ, si la vérité est recherchée de tout son cœur, en se tournant vers Dieu par la prière.

A l’exemple de cette mystérieuse nuit de Noël, nous pouvons voir qu’il existe différents chemins qui nous mènent au Seigneur. À une personne qui voudrai seule trouver ce chemin, le Seigneur l’aidera toujours avec sa grâce et ouvrira les yeux de son cœur pour connaître la vérité. « Car la grâce salvatrice de Dieu est apparue pour tous les hommes » (Tite 2, 11-14). Notre Seigneur Jésus-Christ appelle chacun de nous à être heureux, à communiquer éternellement avec notre Créateur et Dieu, afin que dans la courte vie que Dieu nous donne, chacun de nous atteigne ce sommet de foi et de sainteté, par lequel nous pourrons entrer librement dans le Royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ (2 Pierre 1, 11).

La plénitude de l’amour de Dieu se révèle dans le mystère de l’Incarnation, incompréhensible et incommensurable pour l’esprit humain. Dieu est né sur terre comme un enfant sans défense : « Et la parole s’est faite chair et a habité avec nous, pleine de grâce et de vérité » (Jean 1, 14). L’amour de Dieu est sans limites, cet Amour n’a pas épargné son Fils unique pour le salut du genre humain. Le Fils de Dieu est maintenant ici, avec nous, pour réconcilier le terrestre avec le céleste. Le Nativité du Christ est une fête de joie et de paix. C’est une célébration de l’amour et de l’espérance qui pardonne tout. Nous essaierons par cette grâce de la Nativité d’incarner cette fête dans nos vies, car le Christ naîtra ainsi dans nos cœurs et raisonnera en nous le chant angélique nous remplissant d’une joie sans fin. Par cette naissance mystérieuse de Dieu en nous, le Seigneur apporte la paix sur terre. Il donne toujours la paix aux âmes tristes et fatiguées. Il est le seul qui puisse nous donner la joie et le salut. Dans les chants de Noël, l’Église répète comme un hymne victorieux : « Dieu est avec nous ! Oui, Dieu est avec nous, » pour que nous rayonnons dans la joie l’amour infini de Dieu!

Notre Seigneur Jésus-Christ, pour notre salut, n’a pas eu honte de la mangeoire dans laquelle il gisait comme un enfant emmailloté. Le Créateur du Ciel et de la Terre n’a pas contourné la grotte froide des animaux. Jésus-Christ n’aura pas honte de notre maison, même aujourd’hui, comme c’était le cas il y a vingt siècles, si nous ouvrons la porte de notre cœur au Seigneur sans orgueil ni ruse. Apportons donc nos bonnes actions en échange de son amour sacrificiel et de sa souffrance volontaire. Aidons ceux qui ont besoin de notre attention. Et par cela nous appellerons le Sauveur dans nos âmes. Je prie Dieu qu’au cours de la nouvelle année, l’âme de chacun de nous devienne une crèche pour le nouveau-né Jésus-Christ, et que notre cœur devienne un trône sur lequel le Seigneur pourra régner pendant des siècles.

La vie terrestre est comme un tapis tissé par le dur labeur d’une foi vivante, d’un amour souvent infidèle, d’une ferme espérance, du jeûne, de la prière, des bonnes œuvres, de la patience, des chagrins divers, des maladies, des guerres, des larmes de repentir… Beaucoup d’entre nous, regardant en arrière, nous pouvons constater que la plus grande partie de ce chemin a déjà été parcourue et qu’il en reste très peu à parcourir. Mais quoi qu’il arrive, vous ne pouvez pas vous arrêter, vous devez continuer, continuer à tracer ce chemin avec patience, miséricorde et amour qui pardonne tout. L’incarnation du Fils de Dieu a montré que notre salut est entre nos mains. Les jours de Noël, quand à travers le ciel étoilé vous ressentez le regard infiniment aimant et plein de paix et de grâce incommensurables du Dieu éternellement vivant – le Créateur, quand le monde entier et les hommes sont enveloppés dans ses mains – les petites mains de l’enfant Jésus, alors vous sentez combien toute l’agitation du monde s’éloigne du cœur.

En ce jour salutaire et lumineux, je vous souhaite, mes enfants bien-aimés, un Joyeux Noël et une Bonne Nouvelle Année. Que le Sauveur nouveau-né nous réconforte au milieu des soucis et des chagrins terrestres, nous accorde sa grâce, sa paix et renforce notre espoir que l’Amour sacrificiel, qui est maintenant donné au monde, surmontera tous les troubles.

Que la lumière de l’étoile de Bethléem nous donne toute la force de croître spirituellement proportionnellement à la croissance du Christ et de multiplier toutes les bonnes actions évangéliques pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Celui qui a trouvé le chemin de la crèche du Dieu Enfant, qu’il y aille avec confiance, qu’aucune tempête terrestre d’aujourd’hui ne puisse vous ébranler dans votre foi.

Que l’amour de l’Enfant Jésus-Christ vous aide à trouver le bon chemin et à tenir bon chemin pour aller vers la lumière de la vérité : le Royaume Céleste !

Sainte Fête de Noël à vous tous !

Paris, 25 décembre 2024/7 janvier 2025

† Métropolite Jean de Doubna,

Archevêque des Églises Orthodoxes de Tradition Russe

en Europe Occidentale