La fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ ou Noël nous montre l’amour humble et miséricordieux du Seigneur pour l’humanité. Le Fils de Dieu éternel devient homme pour accorder aux hommes la vie éternelle. Le saint évangéliste Jean nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils Unique pour que ceux qui croient en Lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. La Nativité de l’Enfant Jésus, le Fils éternel de Dieu, en tant qu’homme, de l’Esprit Saint et de la Vierge Marie, nous montre l’amour paternel de Dieu pour tout les hommes. L’Enfant Jésus ou le Dieu Enfant nous montre la bénédiction divine pour tous les parents et tous les enfants. Le Fils de Dieu qui s’est fait homme pour leur salut est le don de Dieu pour l’humanité. C’est pourquoi les Mages, les Rois d’Orient, Lui apportent leurs présents et de cette façon nous exhortent, nous les hommes, à répondre à l’amour de Dieu avec des dons, spirituels et matériels. Aussi, la fête de Noël est la fête des dons offerts avec joie et reçus avec joie pour cultiver la bienveillance entre les hommes. Cette année, qui marque le trentenaire de la Révolution roumaine, nous commémorons d’une façon particulière tous les héros qui se sont sacrifiés en décembre 1989 pour la liberté et la dignité du peuple roumain. À l’occasion de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, de l’an nouveau 2020 et de la Théophanie, nous adressons à tous les Roumains du pays et de l’étranger, nos souhaits sincère de santé et de bonheur, la paix et la joie pour des années nombreuses et bénies.

† DANIEL, patriarche de Roumanie ».

