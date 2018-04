Bien-aimés dans le Seigneur archipasteurs, vénérables prêtres et diacres, pieux moines et moniales, chers frères et sœurs,

D’un cœur empli de la joie lumineuse du Sauveur relevé du tombeau, je vous salue tous de ces mots vivifiants, et vous adresse mes vœux pour la fête des fêtes, la Pâque du Seigneur.

En ce jour, nous sommes appelés au festin de la foi, au grand triomphe de l’esprit. Le Fils unique de Dieu, venu dans le monde, a souffert Sa passion, est mort sur la croix et, par, la Volonté du Père céleste, s’est relevé victorieux du tombeau ! Jésus est ressuscité, et la mort a été engloutie dans la victoire (I Co 15, 54) ! Il est ressuscité, et l’univers entier se réjouit ! Le Seigneur a anéanti l’Enfer et brisé le pouvoir du diable. Tout cela, c’est le Dieu philanthrope qui l’accomplit, pour que nous soyons pour Lui des fils adoptifs par Jésus Christ, en qui nous trouvons la rédemption, par son sang, la rémission des fautes (Eph 1, 4-5, 7).

La victoire du Christ sur la mort n’est pas seulement une réalité spirituelle, c’est une réalité physique. Le Seigneur Jésus est vraiment ressuscité dans Son corps pour le salut de tous les hommes. Dans Sa résurrection, la mort a perdu sa dimension irréversible, et elle est devenue naissance à la vie éternelle pour ceux qui ont cru au Christ, porte ouvrant le chemin du ciel, du Royaume de Dieu.

Ce n’est pas pour rien que les martyrs pour le Christ supportaient courageusement toutes les souffrances. Autrefois, même les plus grands justes pleuraient les morts, comme s’en étant allés à la perdition ; depuis la résurrection du Seigneur Jésus, la mort ne fait plus peur. Selon le mot remarquable de saint Athanase le Grand, désormais tous ceux qui croient au Christ la foulent aux pieds comme une chose qui ne compte pas (…) car ils savent vraiment que s’ils meurent, ils ne périssent pas, mais vivent et deviennent incorruptibles grâce à la résurrection (Homélie sur l’Incarnation du Verbe de Dieu et sur Sa manifestation dans la chair). Les nouveaux martyrs de l’Église russe en ont donné un exemple éclatant, ne craignant pas de revêtir les couronnes du témoignage de la foi pendant les persécutions du XXe siècle.

Aujourd’hui, alors que le monde devient de plus en plus semblable au riche insensé de la parabole évangélique (cf Lc 12, 16-21), alors que le confort, la réussite et la longévité font office de principales valeurs de l’existence humaine, les disciples du Sauveur, à la suite de l’apôtre Paul, ont l’audace de témoigner : pour nous, la Vie, c’est le Christ, et la mort n’est pas la fin de l’existence. Nous disons et nous croyons ainsi car nous le savons : Dieu a créé l’âme en vue de l’éternité.

Bien souvent, emportés par l’agitation et les alarmes du quotidien, il nous manque la perspicacité spirituelle permettant de reconnaître la puissance transfigurante de la présence divine dans nos vies. Mais le temps pascal est un temps particulier. L’air même semble empreint de l’incomparable joie pascale, et l’amour et la miséricorde de Dieu se déversent abondamment sur chaque homme.

Entrés dans le triomphe de cette fête merveilleuse et lumineuse, nous sommes appelés à témoigner de façon convaincante, non seulement en paroles, mais aussi en actes, du don que nous avons reçu par le Seigneur Jésus ressuscité. Partageons avec notre entourage la joie de la bonne nouvelle de l’Évangile, offrons notre amour, notre sollicitude, notre attention à nos proches, faisons le bien à ceux qui ont besoin de notre aide et de notre consolation. Seulement ainsi, des lèvres et d’un cœur reconnaissants, glorifiant le Sauveur relevé du tombeau, nous devenons les héritiers du miracle pascal, et nous avons l’audace de nous nommer fils et filles du Dieu Très-haut, qui nous a manifesté Son amour infini.

Vous souhaitant de tout cœur une lumineuse fête de la sainte Pâque, je vous adresse encore et encore la joyeuse salutation :